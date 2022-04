O’Sullivan voor achtste maal naar finale WK snooker, Trump overleeft titanengevecht

Ronnie O’Sullivan heeft zich voor de achtste maal in zijn indrukwekkende loopbaan geplaatst voor de finale van het WK snooker. Daarin gaat hij het morgen opnemen tegen Judd Trump, die een regelrechte thriller over de streep wist te trekken.

De 46-jarige O’Sullivan was in zijn halve finale duidelijk de bovenliggende partij tegen de even oude John Higgins: 17-11. Tot 6-6 ging de wedstrijd nog gelijk op, maar daarna nam de zesvoudig wereldkampioen uit Engeland een comfortabele voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Higgins blijft daardoor op vier wereldtitels staan.

Het wordt in de Crucible Theatre in Sheffield de achtste WK-finale van O’Sullivan, door velen beschouwd als de meest getalenteerde speler aller tijden. Eerder wist hij er dus al zes te winnen. Stephen Hendry is recordhouder met zeven wereldtitels.

Trump trekt aan langste eind

Trump plaatste zich eerder op de dag voor de finale door Mark Williams in een ongemeen spannende halve eindstrijd te verslaan: 17-16. Het duel tussen enkelvoudig wereldkampioen Trump en drievoudig wereldkampioen Williams ging alle kanten op. Trump liep uit naar een 12-5 voorsprong. Williams knokte zich echter knap terug naar een 14-14 stand.



Daarna werd het een wedstrijd waarin fel werd gevochten om iedere frame. Via 15-15 werd het 16-16 en moest de allerlaatste frame de beslissing brengen. Ook deze frame ontaardde in een regelrechter thriller, waarin Trump als winnaar uit de strijd kwam.

