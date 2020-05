Otter laat het sporten met een mondkapje onderzoeken: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’

Het gebruik van niet-medische mondkapjes zou weleens kunnen helpen bij het weer op gang helpen van de sport. Hoewel er nog niet bekend is of mondkapjes verspreiding tegen gaan, wijst onderzoek uit dat ze aerosolen tegenhouden. Het ademen zal echter wel moeilijker gaan

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackers vergelijkt het graag met een woestijnrace. Ooit scheurde hij eens drie weken door de Sahara. Daar zag hij hoelang kleine stofdeeltjes in de lucht bleven hangen. Zo moet het op de ijsbaan ook zijn als zijn atleten door de bochten scheren. Al gaan de schaatsers door onzichtbare uitgeademde waterdruppeltjes.



Midden in deze coronatoestand geen prettige gedachte om weer te beginnen. Dus probeert de bondscoach manieren te vinden om weer met frisse moed in beweging te komen. Wat daarbij kan helpen is de vraag die hij bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen opwierp. Kan trainen met mondkapjes het risico op verspreiding van het coronavirus verminderen?

Quote Bij de minder intense oefeningen kan het mondkapje een oplossing zijn. Anders schaats je straks helemaal niet Jeroen Otter

,,Baat het niet dan schaadt het niet”, zegt onderzoeker Inge van Schouwenburg van Team Topsport Topics van het Kenniscentrum Sport & Bewegen nu de uitkomsten bekend zijn. ,,Het dragen van mondkapjes heeft bij het sporten geen negatief effect op de gezondheid.”

Hoewel ze dus onderzoek deed voor de bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, is de ingewonnen informatie voor meer sporters interessant. Krachtsporters bijvoorbeeld. ,,Squaten of bankdrukken kun je prima met een mondkapje op doen”, zegt Van Schouwenburg.

Ademhalen

Haar advies is: ,,Je kunt het proberen, maar realiseer je dat het moeilijk is met ademhalen.” Dat is direct één van de valkuilen. Hoewel er naar het coronavirus überhaupt nog weinig studies gedaan zijn, was bij de meeste tests het gebruik van mondkapjes in rust of bij een matige ademhaling. Dat is wat anders dan een krachtig in- en uitademen zoals explosieve sporters als shorttrackers doen.

Otter weet dat het met een masker lastig ademen is. ,,Om er geen last van te hebben moet er gat in zitten zo groot als een golfbal", zegt hij. Toch laat de bondscoach zijn equipe al anderhalf jaar mondkapjes dragen bij verre reizen, bijvoorbeeld naar China. Experimenten waren er ook op het ijs. Soms kon Otter trainingen van een half uur al na vijf minuten afblazen, puur vanwege ademnood bij de sporters.



Het blijft niet bij een verschil in belastbaarheid: wat Van Schouwenburg in haar onderzoek ook merkte is dat hoe intensiever de ademhaling, hoe minder fijn het is om een masker te dragen. Daarnaast houdt het lapje stof ook steeds minder deeltjes tegen.



,,Dat is de afweging die sporters moeten maken”, zegt Van Schouwenburg. ,,Voor sporters is het misschien wel extra belangrijk om in aanloop naar een belangrijke wedstrijd niet ziek te worden.” Otter onderschrijft dat: ,,Elk kuchje of elke zere teen voorkomen is belangrijk. Als je maar 1 pk minder kunt leveren, scheelt dat in de topsport al snel tien plaatsen.”

Dus kan het dragen van mondkapjes bij trainen straks toch een uitkomst zijn, denkt Otter. ,,Bij de minder intense oefeningen bijvoorbeeld. Anders schaats je straks helemaal niet.” Het is ook een kwestie van bewustwording. De bondscoach van de shorttrackers denkt al na over scenario’s om straks weer het ijs op te gaan. Misschien mag dat eerder met mondkapjes.

Otter: ,,Veel hangt af van het RIVM, of zij adviseren de maatregelen te versoepelen of juist niet. Ik besef alleen wel dat als wij als shorttrackers met vijftig kilometer per uur over het ijs gaan, anderhalve meter afstand niet voldoende is met al die speekseldruppeltjes en aerosolen die we daar achterlaten.”

Normaal gesproken waren de shorttrackers alweer sinds eind april in voorbereiding op een nieuw seizoen. Nu zit iedereen thuis. Gaan mondkapjes dat veranderen? Dan moet Otter er nog wel zien te aan komen. De voorraad met medische keurmerken die voor het reizen bedoeld was, is inmiddels aan een ziekenhuis in de buurt gedoneerd.

Toch verschijnen nu overal mondkapjes die door iedereen gebruikt kunnen worden. Juist die zijn in het onderzoek meegenomen. Daarbij wenst onderzoeker Van Schouwenburg één ding te benadrukken. ,,Hoewel mondkapjes kleine aerosolen tegen kunnen houden, worden ze aan stuk minder effectief als ze niet goed aangesloten zijn. Daarnaast is het bij herbruikbare maskers belangrijk dat ze na de inspanning direct opgeborgen en daarna gewassen worden.”