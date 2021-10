Oud-turnster Stéphanie Tijmes in documentaire: ‘Het gaat nog steeds niet goed met me’

Fotoserie Geen Kane en Son, maar NFL-vedettes in Tottenham Hotspur Stadium

10 oktober De NFL keerde dit weekend terug in Londen en dus konden de toeschouwers in het volgepakte Tottenham Hotspur Stadium zich nu eens niet vergapen aan spelers als Harry Kane en Heung-Min Son, maar aan duurbetaalde American football-vedettes die luisteren naar namen als Matt Ryan en Kyle Pitts. De 60.589 toeschouwers zagen de Atlanta Falcons met 27-20 winnen van de New York Jets.