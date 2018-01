Oud-winnaar Roma moet Dakar Rally verlaten na crash

De 45-jarige Spanjaard wist toch de streep te halen in zijn beschadigde bolide. De doktoren besloten Roma, de nummer tien van het algemeen klassement, voor onderzoek per helikopter naar het ziekenhuis te sturen. Daar werd licht hoofdletsel aangetroffen. Voor Roma is de Dakar Rally daarmee voorbij.



De Spanjaard won de roemruchte wedstrijd in 2004 op een motor en in 2014 in een auto. Vorig jaar viel Roma net buiten het podium. Hij eindigde als vierde achter de Peugeots van de Fransen Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb en Cyril Despres.