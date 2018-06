Ovetsjkin leidt Capitals naar zege in strijd om Stanley Cup

Opnieuw was er een hoofdrol voor de Russische alleskunner Aleksandr Ovetsjkin, die met de openingsgoal alweer zijn veertiende treffer in de play-offs liet aantekenen. Ook zijn landgenoot Evgeny Kuznetsov deed van zich spreken met een treffer en een assist op de derde goal van van Devante Smith-Pelly. Namens Vegas Golden Knights scoorde Tomas Nosek.



Washington staat voor de tweede keer in de NHL-finale. In 1998 verloor het van Detroit Red Wings. De Golden Knights maken dit seizoen hun debuut in de NHL. Het vierde duel is morgenavond, weer in Washington.