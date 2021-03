Paniek in hippische wereld: ‘Er gaan paarden dood’

Anky van Grunsven De Nederlandse hippische sportfederatie KNHS is bijzonder bezorgd over de uitbraak van het voor paarden zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus in Europa. Bijna alle internationale wedstrijden zijn inmiddels tot eind maart stilgelegd door de internationale organisatie FEI.

,,Wat ik heb begrepen zijn er drie varianten”, zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS. ,,De ergste van de drie heeft toegeslagen. Dat betekent dat er ook paarden doodgaan.”



Dat het virus uitbrak op een topsportevenement in Valencia is een complicerende factor. Fledderus: ,,Het gebeurde op een plaats waar heel veel paarden bij elkaar zijn. In elk geval meer dan 500. Van alle Nederlanders die er waren, zit nog één ruiter daar in quarantaine. Vier van zijn paarden zijn gezond, vier vertonen lichte verschijnselen.”

In drie andere landen dan Spanje, waar inmiddels vier paarden aan het virus zijn overleden, zijn gerelateerde uitbraken gemeld. In Nederland is nog geen sprake van een grote uitbraak, al kent Fledderus nog niet alle details. ,,Ik weet ook dat het ministerie de situatie al sinds vorige week nauwlettend in de gaten houdt”, zegt Fledderus. ,,Maar van een vervoersverbod is in Nederland in elk geval nu nog geen sprake.”

Afgelastingen

Voor de topsport zitten er ook grote nadelen aan de ingreep van de FEI. Fledderus: ,,Vooropgesteld, het is een heel verstandige beslissing om alles plat te gooien. Maar de consequenties zijn groot. Vanwege het coronavirus hebben de ruiters al heel weinig kansen gehad om topwedstrijden te rijden. De voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio stond al onder druk. Daar komt dit nog bij. En wie zegt mij dat het eind maart voorbij is.”

Als gevolg van de internationale maatregel kan het topevenement de Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, niet doorgaan. ,,Heel vervelend”, zegt Fledderus. ,,Vorig jaar werd het vanwege corona ook op het laatste moment afgelast. Verder treft deze ingreep echter de wedstrijdkalender in Nederland niet zo direct. Wij mochten door de coronamaatregelen al vrijwel geen wedstrijden organiseren.”

Anky van Grunsven

Voor de tweede opeenvolgende keer gaan de Dutch Masters (Indoor Brabant) niet door. ,,Vorig jaar werd het een uur van te voren afgelast vanwege corona, nu tien dagen van tevoren wegens een paardenvirus”, zegt Anky van Grunsven. De drievoudig olympisch kampioene dressuur is voorzitter van het hippische topevenement. ,,Dit komt heel hard aan.”

Anky van Grunsven.

Na de klap van vorig jaar was de reactie: dit moet ons geen tweede keer overkomen. Van Grunsven nu: ,,Maar natuurlijk gaan we kijken hoe we ook dit weer kunnen oplossen. We werken hier met een groep mensen die niet zo van het opgeven is. Nadat de FEI tot de afgelasting overging, hebben we direct onderling contact gehad. De teneur is: we gaan door.”

Maar het is bizar, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld. ,,Maar ik begrijp het besluit van de FEI. Het rhinopneumonie-virus is bijzonder heftig en de situatie van nu vraagt om maatregelen. En ondanks alles hopen we hier uit te komen. Heel veel paardenliefhebbers waarderen ons evenement, de sponsoren zijn ons altijd trouw gebleven. De band is hecht. Tot nu toe hebben we heel veel ondersteuning gehad.”

De Masters zouden dit jaar zonder toeschouwers plaatsvinden, met een topbezetting in de spring- en dressuurrubrieken. Volgens Van Grunsven was het publieksevenement deze keer in dienst gesteld van de ruiters. “Dit was het eerste vijf-sterrenevenement dit jaar in Europa. Zowel voor de spring- als dressuurruiters is het in de voorbereiding op de Olympische Spelen zeer belangrijk dat ze zich op dit niveau met elkaar kunnen meten. Dat valt nu tenminste een maand weg. De gevolgen zijn nog moeilijk te overzien.”