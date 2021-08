Paralympiër Jetze Plat maakt favorietenrol waar en prolongeert goud op de triatlon

1983-2021 Een gouden teamspeler in de Dakar Rally: ‘Het hoefde allemaal niet bijzonder te zijn voor Ton’

27 augustus De verslagenheid is ook in de rallywereld groot na het nieuws dat Ton van Genugten is overleden. Gerard de Rooy beschouwde hem in de eerste plaats als fijne vriend. Makkelijk in de omgang, nooit chagrijnig. ,,Een gouden vent om in je team te hebben”, aldus de leider van Team De Rooy.