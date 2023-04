Paralympisch icoon Jetze Plat toe aan nieuwe fase: ‘Mij lijkt het mooi, dat het niet meer alleen om mij draait’

Jeffrey Herlings wint tweede manche in Trentino, maar ziet Jorge Prado uitlopen in WK

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de GP van Trentino afgesloten met een zege in de tweede manche. Herlings was eerder op de dag als negende geëindigd in de eerste manche op het circuit in het Italiaanse Pietramurata. De dagzege ging naar de Spanjaard Jorge Prado, winnaar van de eerste manche en derde in de tweede.