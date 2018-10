Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel stopt

Mentel (46) veroverde tijdens de Paralympische Spelen van Sotsji 2014 goud op de snowboardcross, een titel die ze vier jaar later in Pyeongchang wist te prolongeren. In Zuid-Korea won ze bovendien goud op het onderdeel banked slalom. ,,Ik zal altijd blijven snowboarden. Wellicht dat ik nog wat wedstrijden op uitnodiging zal doen, maar in het wereldbekercircuit zal ik waarschijnlijk niet meer actief zijn", zei Mentel bij De Wereld Draait Door. Op de vraag of hiermee haar topsportloopbaan ten einde was, antwoordde Mentel na een korte pauze bevestigend.