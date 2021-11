Paratriatleet Jetze Plat verovert zesde wereldtitel

Motorcros­ser Jeffrey Herlings verspeelt met valpartij­en kostbare punten in wereldti­tel­strijd

Jeffrey Herlings heeft in de strijd om de wereldtitel in de MXGP kostbare punten laten liggen in de Grote Prijs van Garda. Hij eindigde als derde in de eerste manche en werd vierde in de tweede manche, na twee valpartijen. In het WK-klassement zakte Herlings van de eerste naar de derde plaats.

31 oktober