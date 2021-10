Parcoursrecord Tola in marathon van Amsterdam, Nederlandse titels Choukoud en Van der Meijden

Tamirat Tola heeft de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. De Ethiopische atleet zette een parcoursrecord neer van 2.03.36 (officieus). De oude toptijd in Amsterdam dateerde uit 2018 en stond op naam van de Keniaan Lawrence Cherono in 2.04.06.

Tola liep in de laatste drie kilometer weg uit een kopgroep. Alleen zijn landgenoot Leul Gebresilase bleef nog enigszins in zijn buurt, maar zag in de slotfase de Keniaan Moses Koech nog passeren. Die werd ongeveer een halve minuut na Tola tweede.

Tola kwam naar Amsterdam met een persoonlijk record van 2.04.06.

Angela Tanui

Ook bij de vrouwen kwam de winnares tot een parcoursrecord. De Keniase Angela Tanui finishte in het Olympisch Stadion in 2.17.57 (officieus). Geen atlete liep dit jaar sneller.

Het oude record in Amsterdam stond sinds de vorige editie van 2019 op naam van de Ethiopische Degitu Azimeraw: 2.19.26. De tweede plaats was voor Maureen Chepkemoi, eveneens een Keniase. Zij bleef, een kleine 2,5 minuten na Tanui, de Ethiopische Haven Hailu net voor.

Nederlandse titels

Khalid Choukoud is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de marathon geworden. De 35-jarige Hagenaar liep in Amsterdam naar een tijd van 2.10.25 (officieus). Titelverdediger Abdi Nageeye ontbrak in Amsterdam. Hij richt zich op de marathon van New York.

Choukoud veroverde eerder in 2016 de Nederlandse marathontitel. Dit jaar scherpte de geboren Marokkaan in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet en ook al aan de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. In Tokio stapte hij afgelopen zomer uit vanwege maagklachten.

Volledig scherm Khalid Choukoud gaat als eerste Nederlander over de finish van de Amsterdam Marathon. © ANP

Bij de vrouwen ging de titel naar Ruth van der Meijden. De 37-jarige atlete uit Groesbeek finishte in 2.29.56. Van der Meijden nam in de slotfase afstand van titelverdedigster Bo Ummels en bleef maar net boven haar persoonlijke record van 2.29.30, eerder dit jaar gelopen in Enschede. Ummels bereikte, gehinderd door kramp, een kleine 2 minuten na winnares Tanui de finish. Ook Van der Meijden veroverde eerder in 2016 de nationale titel.