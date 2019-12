Paris blijft in Bormio ongenaakbaar op de afdaling, Shiffrin wint in Lienz

Floortje Meijners Na 12 jaar terug bij volleybal­sters Oranje: ‘Heel enthousi­ast en benieuwd’

11:40 In november zag Floortje Meijners (32) in Monza het scherm van haar telefoon oplichten. Bericht van Gianni Caprara, de nieuwe Nederlandse volleybalbondscoach. Of hij even mocht bellen? Meijners wist genoeg. Het was de zoveelste keer dat de in 2007 gestopte international gepolst werd voor een terugkeer bij het nationaal team. Maar voor het eerst was alles anders.