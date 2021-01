Patty Mills loodst San Antonio Spurs naar eerste zege in 2021

Patty Mills had met 27 punten een belangrijk aandeel in de zege van de Spurs, die op 27 december voor het laatst hadden gewonnen. Maandag was Utah Jazz nog met 130-109 te sterk.

Mills nam tegen de Clippers acht driepunters voor zijn rekening. In de absolute slotfase probeerde Kawhi Leonard met een driepunter nog de stand gelijk te trekken, maar zijn poging mislukte. De Spurs konden weer beschikken over LaMarcus Aldridge, die hersteld was van een knieblessure. Bij de thuisploeg ontbrak Paul George vanwege een enkelblessure.



Brooklyn Nets won mede dankzij een sterke Kyrie Irving overtuigend van Utah Jazz. Het werd in New York 130-96. Irving kwam uit op 29 punten, waarvan hij er 18 al in het eerste kwart maakte. De Nets traden aan zonder Kevin Durant, omdat hij in contact is geweest met een besmet persoon.