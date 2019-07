Paulina onttroont Martina op 100 meter

Hensley Paulina heeft bij de NK atletiek in Den Haag de titel veroverd op de 100 meter. Hij won de finale in 10,35. Chris Garia finishte als tweede in 10,41. Churandy Martina werd onttroond als kampioen. De routinier eindigde als derde in 10,42.

Hensley Paulina heeft bij de NK atletiek in Den Haag de titel veroverd op de 100 meter. Hij won de finale in 10,35. Chris Garia finishte als tweede in 10,41. Churandy Martina werd onttroond als kampioen. De routinier eindigde als derde in 10,42.

Het trio vormt momenteel de crème de la crème van de Nederlands sprint. Paulina, Garia en Martina maakten vorige week deel uit van de estafetteploeg die bij de Diamond League in Londen het Nederlandse record op de 4x100 meter aanscherpte tot 37,99, een absolute mondiale toptijd.

Taymir Burnet was de vierde loper in het kwartet. Deze atleet van Curaçao is dit jaar de snelste op de 100 meter met een tijd van 10,12. Hij plaatste zich ook als snelste voor de finale in Den Haag, maar kwam in de eindstrijd wat tekort en eindigde als vijfde in 10,44.

Paulina was vooral blij dat hij weer een keer individueel kon bewijzen dat hij tot de Nederlandse sprinttop behoort. ,,De afgelopen jaren ging het vaak mis op de NK, meestal omdat ik een valse start maakte”, zei hij na afloop. ,,Ik heb meestal een snelle reactie. Voor deze finale kreeg ik als opdracht van de coach mee om beter op het startschot te letten. Ik was dus ook niet goed weg, maar ik kon ontzettend goed doortrekken op het laatste stuk.”

Toptijden waren niet mogelijk op de atletiekbaan aan de Laan van Poot. Daarvoor stond er iets te veel tegenwind. Bovendien kregen de mannen twee keer een herstart, wat ook niet bevorderlijk was voor de concentratie. ,,We kennen elkaar zo goed, zijn trainingsmaatjes. De sfeer was lacherig bij de start, ik had niet veel last van spanning. En nu ben ik heel blij. Normaal ben ik niet zo’n lachebek, maar nu zie je een big smile.”