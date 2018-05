Paumen (32) beëindigt imposante hockeyloopbaan

Daarmee komt er een einde aan een imposante hockeycarrière voor Paumen met een fraai palmares. De strafcornerspecialiste won onder meer in 2008 en 2012 goud op de Olympische Spelen. In 2016 pakte ze zilver in Rio de Janeiro met de Nederlandse hockeydames. Ze stopte daarna met hockeyen voor het Nederlandse team.



Daarnaast won Paumen elf landstitels, tien Europa Cups met Den Bosch en naast de olympische titels nog tien prijzen met het Nederlands dameshockeyteam. In 2011 en 2012 werd ze bovendien door de FIH uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Ze maakte in haar loopbaan meer dan zeshonderd officiële doelpunten en is met 368 goals eeuwig topscorer van de Hoofdklasse Dames.