Pedrosa verlaat Honda na dertien jaar

Pedrosa veroverde op de Japanse motor al wereldtitels in de 125cc (2003) en de 250cc (2004 en 2005). Sinds 2006 racet hij voor Honda in de koningsklasse. Een wereldtitel bleef uit, wel eindigde hij drie keer als tweede in het kampioenschap. Dit jaar heeft hij nog in geen enkele race het podium gehaald.



Pedrosa won in zijn carrière tot dusver 54 grands prix, waarvan 31 in de MotoGP. Zijn eerste overwinning boekte hij in 2002 bij de TT van Assen in de 125cc.

,,Ik bedank Honda voor de succesvolle samenwerking in al die jaren. Ik ben niet alleen als coureur gegroeid, maar ook als mens heb ik veel geleerd'', aldus Pedrosa.