Philadelphia 76ers op voorsprong tegen Raptors

NBA play-offs Portland en Nuggets na twee duels in Balans

2 mei Portland Trail Blazers heeft de stand weer in balans gebracht in het play-offduel met Denver Nuggets van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. In de Pepsi Arena in Denver verrasten de Blazers door met 97-90 te winnen. Dinsdag hadden de Nuggets in eigen huis nog met 121-113 gewonnen.