Phoenix Suns één zege verwijderd van eerste NBA-finale in 28 jaar

Bendsney­der pakt drie punten op Sachsen­ring

20 juni Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 3 punten gepakt in de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer kwam op de Sachsenring als dertiende over de finish, nadat hij vanaf de negende plek was gestart. Bendsneyder profiteerde in de slotfase van een paar valpartijen voor zich en eindigde daardoor in de punten.