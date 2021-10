Pim Bijl slaagt in Rotterdam in bizarre missie: 2,5 jaar trainen voor die ene dag

Samenvatting Handbal­sters leven zich op Kreta uit met ruime zege op Grieken­land

10 oktober De Nederlandse handbalsters hebben in de EK-kwalificatie de tweede groepswedstrijd met overmacht gewonnen. Oranje zegevierde op Kreta met 35-14 over Griekenland. De ploeg van interim-bondscoach Monique Tijsterman leidde in Heraklion bij de rust al met 21-6.