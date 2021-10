Pim Bijl trainde 2,5 jaar voor die ene dag: ‘Ik verwijder Tinder, mooie vrouwen leiden alleen maar af’

Door Pim Bijl



Ik lig languit op de bank. Natuurlijk lig ik languit op de bank. Als fanatiek loper loop je veel en vaak en soms hard, maar meer nog breng je tijd door in de ideale positie om te uit te rusten van die inspanningen. Deze keer is er overigens geen ontkomen aan. Mijn bovenbenen branden en mijn linkerkuit doet pijn, na de langste loop van mijn marathonvoorbereiding: 40 kilometer in 2 uur en 45 minuten.