Pink wil boete betalen van beachhandbalsters die geen bikinibroekje wilden dragen

‘Ik ben erg trots op het Noorse vrouwenteam beachhandballen dat ze protesteren tegen deze enorm seksistische regels voor hun ‘uniform’’, schrijft Pink op Twitter. ‘De Europese handbalfederatie zou een boete moeten krijgen voor seksisme. Goed gedaan, dames. Ik betaal jullie boetes graag voor jullie. Hou zo vol!’



Het Noorse team kreeg een boete van 1500 euro omdat de leden voor de wedstrijd tegen Spanje kwamen opdagen in korte broeken in plaats van bikinibroekjes. ,,We dachten: nu gaan we het gewoon doen. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt”, zo legde speelster Katinka Haltvik al eerder uit.



De Noorse handbalbond had al aangegeven welke boete dan ook te zullen betalen, al werd vooraf gedacht dat het om een boete van 50 euro per speelster zou gaan.