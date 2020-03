Pinturault jaagt op erfenis van Hirscher

Analyse Dit belooft zó veel voor Tokio dat je er bang van wordt

10:15 Zes keer goud was de oogst van de Nederlandse ploeg bij de WK baanwielrennen in Berlijn. En het was niet eens geflatteerd. Het belooft zó veel voor Tokio dat je er bijna bang van wordt, zo schrijft verslaggever Thijs Zonneveld in een analyse.