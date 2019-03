Pinturault wint laatste reuzenslalom

Grote brand Motoren gaan massaal in rook op: start MotoE uitgesteld

14 maart De eerste editie van het wereldkampioenschap MotoE begint later dan de bedoeling was. Bij een grote brand op het racecircuit in Jerez zijn vannacht alle elektrische motoren in rook opgegaan. De MotoE gaat dit jaar wel van start, maar niet zoals gepland begin mei in Spanje. De organisatie komt in een later stadium met een aangepaste kalender.