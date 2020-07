Ploeggenoten over Van Ruijven: ‘Niks kan omschrijven hoe mooi ze is’

Shorttracksters Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries hebben bij de NOS gereageerd op het overlijden van teamgenote Lara van Ruijven, die vrijdag in Frankrijk overleed aan een auto-immuunziekte. ,,Dan besef je dat je haar nooit meer terug gaat krijgen. Ja, dat is heel moeilijk, heel heftig”, aldus een emotionele Schulting.

,,We mochten vrijdag nog even bij Lara zijn”, begint Schulting het interview met de NOS. ,,Daar zijn we de familie ook erg dankbaar voor, dat ze ons vrijdag nog hebben ontvangen. Het was niet zo dat we maar een uurtje naar binnen mochten. De eerste keer dat ik haar toen zag, was ik toch nog heel naïef. Dan denk je: ‘het gaat gewoon goed komen en ze is er volgende week weer’”, aldus Schulting.

Op een gegeven moment sloop het besef er in dat het niet meer goed zou komen. ,,Het is wel heel fijn dat we haar hand nog even hebben kunnen vast houden. Dat je nog even kan zeggen hoeveel je van der houdt en hoe erg je haar gaat missen. Dan besef je dat je d'r nooit meer terug gaat krijgen. Heel heftig, heel moeilijk. Maar wel heel dankbaar dat ik d'r nog even hebben kunnen aanraken, kusje op de arm heb kunnen geven. Dat maakt toch iets goed, maar natuurlijk bij lange na niet alles.”

Wat de ploeggenoten het meeste gaan missen aan Van Ruijven? ,,Nou, dat is zo veel”, vertelt De Vries. ,,Ze was altijd heel vrolijk, heel positief. Ze was altijd zo lief en vrolijk”, legt ze uit. ,,Lara zuurde nooit”, vult Van Kerkhof aan.

‘Hoop dat ze nu rust heeft’

Van Kerkhof kon moeilijk woorden vinden voor het verlies. ,,Niks kan omschrijven hoe mooi Lara is. We hebben heel veel herinneringen samen. Die zullen we ook altijd blijven koesteren. Al onze prestaties zijn ook dankzij Lara, ze zal altijd bij ons blijven. Ik hoop dat ze niet bang is geweest en dat ze nu rust heeft.”



De teamgenoten werden vriendinnen en dus zal het tijd kosten om het verlies een plek te geven voor de shorttracksters. ,,Dit heeft eigenlijk helemaal niks met topsport te maken”, aldus Schulting. ,,Topsport is op dit punt eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. Je beseft je ineens hoe belangrijk bepaalde mensen om je heen zijn en hoe mooi het leven eigenlijk is. Je moet genieten, want in één klap kan het voorbij zijn.