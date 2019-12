Podcast | De eindejaarspacer met Dolf Jansen

Rico vs. Badr Henk Fraser, voetbal­trai­ner verliefd op vechtsport

20 december Kickboksen is een magneet gebleken voor bekende Nederlanders, die zich maar wat graag laven aan de sport en die zich vaak een kaartje verschaffen voor de topduels zoals die tussen Rico Verhoeven en Badr Hari zaterdag. Sparta-trainer Henk Fraser is zo’n liefhebber. In 2017 vertelde hij over zijn passie voor de sport.