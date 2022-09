Podcast De Pacer | De 100 kilometer van Piet Wiersma

Ook komen we erachter dat je op winegums en Italiaanse waterkraantjes een heel eind kan komen. Maar voor we met hem spreken, in deel twee van de aflevering, spreken we over het nieuwe persoonlijk record van Pim op de 5000 meter, het feest dat daarop volgde in de Skihut, envelopjes met inhoud, broodjes frikandel, en verdwalen op de Veluwe - want ook zo kom je aan extra kilometers.