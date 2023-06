Podcast De Pacer | Noah Schutte over ruim twee jaar blessures, zijn comeback & NK-winst

Denver Nuggets heeft nog een zege nodig voor unieke NBA-titel na derde winst op Miami Heat

De basketballers van Denver Nuggets zijn nog één zege verwijderd van de eerste NBA-titel in de clubgeschiedenis. De ploeg won de vierde wedstrijd tegen Miami Heat met 108-95. De stand in de best-of-seven series is daarmee 3-1 in het voordeel van de Nuggets.