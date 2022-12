Podcast De Pacer | Over bruggen, plakken, meefietsen en crossen

De ochtend na de Bruggenloop praten we na over de Rotterdamse najaarsklassieker. De geblesseerde Eric fietste mee en wist ondanks de wegblokkades steeds weer op te duiken, Pim werd na 15 kilometer bikkelen derde in 47.31 - bijna vijf minuten sneller dan in het jaar waarin we De Pacer begonnen.