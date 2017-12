Pool Stoch wint eerste wedstrijd van Vierschansentournee

De warming-up van Usain Bolt

30 december We tellen dagelijks af tot het einde van het jaar met een persoonlijk relaas van verslaggevers. In aflevering 11 van de eindejaarsserie vertoeft Pim Bijl in het kielzog van Usain Bolt tijdens zijn voorbereiding op de laatste sprint van de atletiekicoon. ,,Hij zou deze zaterdagavond nog één keer verwoestend uithalen op het koningsnummer, was de gedachte.''