Poolse volleyballers in WK-finale opnieuw te sterk voor Brazilië

Smulders schrijft wereldbe­ker BMX opnieuw op haar naam

11:37 Na de wereld- en Europese titel heeft fietscrosser Laura Smulders haar derde grote prijs van dit jaar veroverd in het BMX. Ze won in het Argentijnse Santiago del Estero de wereldbeker. Door haar zege in de zevende en voorlaatste race stelde de 24-jarige Nijmeegse de bokaal veilig. De achtste en laatste race is zondag op dezelfde plek.