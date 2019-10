President Trump als eregast bij mogelijk vijfde duel in World Series

Rel in World Series: ontslag bij Astros na pittige taal tegen verslag­geef­sters

24 oktober De Amerikaanse honkbalclub Houston Astros heeft vandaag een van zijn managers op non-actief gezet. Een dag na de tweede nederlaag in de World Series tegen Washington Nationals (2-0) werd assistent-algemeen directeur Brandon Taubman ontslagen. Hij had vrouwelijke journalisten beschimpt in de kleedkamer, onder wie Sports Illustrated-verslaggeefster Stephanie Apstei.