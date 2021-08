Quartararo verstevigt leiding WK in MotoGP met zege op Silverstone

De 22-jarige coureur uit Nice nam in de vijfde van de twintig af te leggen ronden op het Engelse circuit de leiding over van de Spanjaard Pol Espargaro (Honda), die van pole was vertrokken maar geleidelijk terugviel. De Fransman nam vervolgens afstand van de rest van het veld en kwam met bijna drie seconden voorsprong als eerste over de finish. De Spanjaard Alex Rins (Suzuki) passeerde als tweede de finish en Aleix Espargaro (Aprilia) eindigde als derde.



Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez ging al in de eerste ronde onderuit op zijn Honda en moest de strijd staken. Hij nam de Spanjaard Jorge Martin mee in zijn val.