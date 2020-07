Quiz | Hoe vaak won Valentino Rossi de TT van Assen?

Podcast Podcast | Het duivelse dilemma van langeaf­stands­lo­pers

10 juli Het is het duivelse dilemma van veel langeafstandslopers: stel ik mij de marathon al ten doel of werk ik daar nog een tijd geduldig naartoe met veel wedstrijden over kortere afstanden? Wat is wijsheid? Doorbouwen en kiezen voor de lange termijn, of toch vasthouden aan die snode plannen op de 42 kilometer en 195 meter op de korte termijn? We behandelen het uitgebreid in deze aflevering van De Pacer.