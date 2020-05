Quiz | Welke wielerwedstrijd wordt traditioneel gereden op 1 mei?

Column Trosjes vrolijke kinderen, heel even leek het einde van deze coronaperi­o­de iets dichterbij

30 april Pim Bijl zag gisteren trosjes vrolijke kinderen, stuiterend, huppelend, knieheffend, hinkelend door het zand, springend over hekjes, sprintend over de baan en het gras. Een lichtpuntje in corona-tijden, schrijft hij in zijn column.