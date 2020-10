Raceklasse DTM gaat over op rollende start

Zaalvoet­bal­in­ter­lands Oranje tegen wereldkam­pi­oen Argentinië afgelast

22 oktober De zaalvoetbalinterlands tegen wereldkampioen Argentinië zijn geschrapt vanwege de coronacrisis. De twee oefenduels van Oranje stonden voor 7 en 9 december op de kalender. Het besluit om het tweeluik in Nederland te annuleren is volgens de KNVB in overleg met de Argentijnse voetbalbond genomen.