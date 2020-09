Rahm en Johnson delen koppositie op Tour Championship

Foppen mikt op dubbel na overtuigen­de NK-titel op 5000 meter

29 augustus Mike Foppen heeft bij de NK atletiek in Utrecht zijn favorietenrol waargemaakt op de 5000 meter. De 23-jarige atleet uit Nijmegen, die eerder deze maand in Monaco het Nederlands record op deze afstand evenaarde met een tijd van 13.13,06, bleef de concurrentie overtuigend de baas en veroverde het goud in een prima 13.36,37.