Rallykampioen Ogier keert terug bij Citroën

De Vries pakt polepositi­on in Sotsji

16:45 Nyck de Vries heeft in Sotsji de poleposition gepakt voor de Formule 2-race. De Nederlander zette een ijzersterk rondje neer en was daarmee sneller dan Lando Norris en George Russel, leider in het kampioenschap van de Formule 2.