Raptors buigt achterstand om in klinkende zege

Video Houston heeft aan 54 punten van Harden niet genoeg

27 november In de NBA kwam James Harden namens Houston Rockets tot 54 punten in de uitwedstrijd tegen Washington Wizards. Zijn topscore was echter niet voldoende voor de overwinning. De thuisclub zegevierde met 135-131 in de verlenging. Bij de Wizards waren John Wall (36 punten en 11 assists) en Bradley Beal (32 punten) op dreef.