Raptors laat zich niet verrassen in Miami

Video LeBron James raakt gebles­seerd bij winst LA Lakers

26 december LA Lakers boekte een knappe overwinning op Golden State Warriors, maar zag in het duel in Oakland wel LeBron James afhaken. De sterspeler ging in het derde kwart naar de kant met een pijnlijke linkerlies. Hij zag hoe zijn team de titelverdediger in de basketbalcompetitie NBA ruim de baas bleef: 127-101.