Raptors verslaan Celtics in topper, Bucks naar play-offs

Ambassadrice Sally Pearson mist Commonwealth Games

9:04 De Commonwealth Games zijn hun ambassadrice kwijt. De Australische atlete Sally Pearson maakte donderdag bekend dat ze vanwege een achillespeesblessure niet in actie komt op het sportevenement in Gold Coast. Pearson veroverde vorig jaar in Londen haar tweede wereldtitel op de 100 meter horden, het nummer waarop ze in 2012 op dezelfde plek olympisch goud pakte.