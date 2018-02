Recordaantal toeschouwers voor de Nederlandse handbalsters

Het duel wordt gespeeld in het Indoor Sportcentrum. Het is de eerste thuiswedstrijd van Oranje sinds het WK in Duitsland, waar de ploeg van bondscoach Helle Thomsen een bronzen medaille veroverde. In de hal worden extra tribunes gebouwd om het grote aantal fans een plek te geven.



,,Het is echt geweldig dat zoveel mensen naar onze wedstrijd komen kijken. Het geeft alle speelsters een supergoed gevoel om straks in Eindhoven te spelen'', zei aanvoerster Danick Snelder. Nederland en Hongarije leiden in hun groep met beide de maximale score van vier punten uit twee duels. De twee beste landen in de poule plaatsen zich voor het EK in Frankrijk, dat plaatsvindt van 30 november tot en met 16 december 2018.