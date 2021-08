Rel rond Nederlandse zwemmer op Paralympische Spelen: ‘Hij is helemaal niet blind’

Door Tobias Kapelle



Rogier Dorsman bevestigde donderdag met zijn gouden plak één van de beste zwemmers ter wereld te zijn in de S11-klasse voor blinden en zeer slechtzienden. Een Poolse concurrent is het daar hartgrondig mee oneens. Wojciech Makowski zegt ongeveer tien video’s te hebben waarin duidelijk te zien is dat Dorsman verre van blind is. Bij een wedstrijd in Berlijn zou de Nederlander zelfstandig voedsel op zijn bord hebben gelegd in de kantine en kon hij op een normale manier door zijn telefoon scrollen. Ook zou Dorsman in staat zijn om zonder hulp van zijn blindenstok obstakels te ontwijken tijdens een wandeling.