Rentier sneuvelt, Verwijlen door op WK in Boedapest

video Waterpolo­sters door op WK na ruime zege op Nieuw-Zee­land

18 juli De Nederlandse waterpolosters hebben hun laatste groepswedstrijd op het WK met overtuigende cijfers gewonnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in Gwangju (Zuid-Korea) veel te sterk voor Nieuw-Zeeland: 15-6 (2-0 4-3 4-1 5-2). Oranje eindigde in groep A als tweede, achter de Verenigde Staten en speelt zaterdag in de tussenronde tegen Canada, de nummer drie uit poule B.