Rentree Luiten stemt bemoedigend

Marathon van Amsterdam Butter: Bang dat ik de finish niet zou halen

21 oktober Michel Butter kreeg het even te kwaad tijdens de marathon van Amsterdam. Na een kilometer of 36 schoot de kramp in beide hamstrings. ,,Ik was even bang dat ik de finish niet zou halen en moest mijn best doen de spieren wat te ontspannen", zei de 32-jarige marathonloper, die de race toch volbracht en de Nederlandse titel veroverde in 2.17.18.