Richardsson maakt handbalselectie voor EK-kwalificatieduels met Slovenië bekend

Nederland speelt 6 januari in Almere eerst de thuiswedstrijd. De tweede ontmoeting met Slovenië volgt vier dagen later in Celje.



Oranje is ingedeeld in poule 5, met naast Slovenië ook Polen en Turkije als tegenstanders. Tegen ieder land wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. Aan het einde van de kwalificatie plaatsen de nummers 1 en 2 en de vier beste nummers 3 uit alle acht poules zich voor het EK van 2022 in Hongarije en Slowakije.



Nederland staat momenteel eerste in de poule dankzij een overwinning op Turkije (27-26) begin november. Dat is de enige wedstrijd die vooralsnog gespeeld is. De overige wedstrijden zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld.