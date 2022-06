Richardsson stopt als bondscoach Nederlandse handballers: ‘Tijd voor nieuwe fase’

Joost Luiten stopt vanwege mentale problemen even met golf: ‘Er is gewoon meer aan de hand’

Joost Luiten komt voorlopig niet in actie. De Nederlandse topgolfer heeft besloten even afstand van de sport te nemen vanwege mentale problemen. Luiten gaf donderdag in het Porsche European Open in Hamburg, een toernooi van de DP World Tour, al na vijf holes op.

3 juni