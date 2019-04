Rico Verhoeven 30 jaar: fenomeen binnen én buiten de ring

Rico Verhoeven viert vandaag zijn dertigste verjaardag. De kickbokskampioen uit Halsteren etaleert zich steeds vaker buiten de ring en gaat dit jaar onder meer de hoofdrol vertolken in de Hollywood-film The Black Lotus . Ondertussen wil kickboksorganisatie Glory hem maar wat graag een nieuw contract laten ondertekenen.

Het klinkt een beetje vreemd. Rico Verhoeven, de meervoudig wereldkampioen die de kickbokssport de afgelopen jaren zo’n gigantische boost gaf, zit momenteel zonder contract. Maar publiek, sponsors, televisieprogramma's en andere vechtsportorganisaties staan toch voor hem in de rij? Dat klopt. Verhoeven ontvangt stapels uitnodigingen voor de meest uiteenlopende evenementen, maar het wachten blijft op zijn volgende kickbokspartij.

Rematch

Het grote publiek hunkert naar een rematch tussen Verhoeven en Badr Hari, maar dat lijkt voorlopig geen reële optie. De onderhandelingen met Glory over een nieuw contract lopen al enkele maanden, maar van een doorbraak is volgens manager Karim Erja nog geen sprake. ,,Er is nog geen eurekamoment geweest. We wachten af wat de ontwikkelingen zijn op verschillende gebieden, onder meer hoe Glory handelt in het hele dopingverhaal. Daar hebben we nog geen goed beeld van.”

Quote Er moet een hefboomef­fect ontstaan voor Rico. Karim Erja Daarmee doelt Erja op de afwikkeling van de zaak-Badr Hari. De oud-wereldkampioen, die net als Verhoeven niet meer onder contract staat bij Glory, werd vorig jaar door de Dopingautoriteit betrapt op het gebruik van verboden middelen en is in afwachting van mogelijke sancties. Verder wil Verhoeven graag dat Glory meedenkt met zijn ambities en het nog groter maken van de sport. Erja: ,,Hoe zijn die dingen verenigbaar? Er moet een hefboomeffect ontstaan voor Rico.”

Rico Verhoeven.

Acteerplannen

Het eisenpakket van Verhoeven en zijn entourage valt moeilijk los te zien van zijn acteerplannen. De Halsternaar vertolkt een hoofdrol in de actiefilm The Black Lotus, een Hollywood-productie die hij ook coproduceert. Dat kan op termijn als opstap dienen naar een definitieve overgang naar Hollywood, maar ook een kickboksfilm behoort tot de mogelijkheden. Daarin zou Glory bijvoorbeeld een rol kunnen spelen.

Hoe dan ook past het in de weg die Verhoeven is ingeslagen met zijn marketingteam. Niet alleen in de ring, ook daarbuiten vertegenwoordigt hij een enorme marktwaarde. Zo bracht Verhoeven een eigen fitnessapp op de markt (The Winners Workout), lanceerde hij een kledinglijn en reist hij het hele land door om clinics te verzorgen. Ondanks zijn uitpuilende agenda heeft Verhoeven vandaag een dagje vrij om met zijn vrouw en hun drie kinderen zijn dertigste verjaardag te vieren.

De sportieve toekomst van het zwaargewicht, al sinds 2014 in het bezit van de wereldtitel, blijft voorlopig in nevelen gehuld. Vast staat dat The Black Lotus dit jaar wordt opgenomen in Amsterdam, Londen en Sofia. De Hollywood-film zou in 2020 in première moeten gaan. Of we Verhoeven daarvoor nog in de ring gaan zien? De tijd zal het leren.