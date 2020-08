Rinus ‘Veekay’ hard voor zichzelf na Indy 50: ‘Voel me verschrikkelijk’

,,Ik heb één fout gemaakt, maar het was een grote. Pitstops zijn iets waar ik nog niet zo bekend mee ben, maar dat is geen excuus”, vertelde hij op NBC, de Amerikaanse zender die de autosportklassieker uitzond.

De 19-jarige Hoofddorper debuteerde onder zijn racenaam Veekay in de race over 500 mijl op de Motor Speedway van Indianapolis. Hij startte als vierde, maar viel door de problemen bij zijn tweede pitstop ver weg en eindigde als twintigste.

,,Natuurlijk was alles nieuw voor me en ik wilde in het begin niet te veel risico’s nemen, maar ik lag derde en het team deed een geweldige job. Bij de pitstop remde ik net te hard. Mijn rechter voorband blokkeerde en een van mijn grootste nachtmerries voltrok zich; ik raakte enkele van mijn teamleden, jongens die dag en nacht voor me gewerkt hebben. Ik voel me verschrikkelijk. Ik ga zeker mijn excuses aanbieden aan het gehele team.”