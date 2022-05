Risico van het vak: Eintracht-aanvoerder loopt zelfde wond op als verslaggeefster

De gelijkenis tussen de verwondingen die Rode en Wingert via sociale media deelden, is treffend. Beiden liepen een flinke jaap in hun voorhoofd op. De Duitser Rode in de gewonnen Europa League-finale tegen Rangers. De Amerikaanse twee dagen eerder terwijl ze als verslaggeefster van AT&T Sportsnet het duel tussen de Colorado Rockies en San Francisco Giants in de MLB volgde.

Volledig scherm Kelsey Wingert is gewond geraakt tijdens de wedstrijd Colorado Rockies - San Francisco Giants. © USA TODAY Sports

Wingert ging in de negende inning ter hoogte van het eerste honk neer na een foutslag van Giants-speler Austin Slater. De bal raakte haar met een snelheid van meer dan 150 kilometer per uur op het voorhoofd. Ze zei dat de Rockies en AT&T Sportsnet haar onmiddellijk naar ‘het beste ziekenhuis’ brachten, waar ze vijf uur lang ‘interne en externe hechtingen kreeg vanwege de diepte van de wond’.

Wingert kwam in Denver met de schrik vrij. Ze hoopt na een paar dagen weer aan de slag te kunnen gaan. ,,De hechtingen moeten er over een week uit. Ik heb veel geluk dat het niet erger was. Het was gewoon heel eng en ik baalde ervan gezien de omstandigheden.”

Ook Rode moest zich laten hechten. De aanvoerder van Eintracht Frankfurt werd woensdag in de finale van de Europa League in een duel aan zijn hoofd geraakt, maar speelde de wedstrijd gewoon uit. Met de beker op zak liet hij na afloop weten dat het hem goed ging. ,,Hoofdzaak is dat we dat ding hebben gepakt. Voor de rest maakt het niks uit”, reageerde hij op Twitter.

