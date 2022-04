Robin Frijns racet naar tweede plaats in E-prix Rome

Frijns (Envision) duelleerde de meeste tijd van de race met de Belg Stoffel Vandoorne (Mercedes), die van poleposition was vertrokken. Frijns haalde hem in het begin van de race in, moest de Belg later weer voorbij laten gaan, maar plaatste in de slotfase van de race alsnog een geslaagde aanval. Vandoorne finishte kort achter Frijns als derde. Voor de Limburger was het de tweede keer dit seizoen dat hij tweede werd. Hij haalde die positie eerder in de race in het Saudische Diriyah.